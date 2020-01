Freitag, 10. Januar 2020

Niedriger Unterbau für die Eisbahn Holzminden? Weihnachtsmarkt startet am 23.11.

Zogen Bilanz und blickten voraus, von links: Pia Rempe, Stadtmarketing, Veranstalter Ralf Schwager und Inga Schaper, Stadtmarketing. Foto: spe

Holzminden. Die Bilanz des Weihnachtsmarktes Holzminden und für die Eisbahn fällt positiv aus. Dieses Fazit zogen Veranstalter Ralf Schwager und Stadtmarketing Holzminden im Rahmen einer Pressekonferenz am Freitag. Und er kündigte an, dass natürlich auch 2020/2021 (mindestens) sechs Wochen lang wieder ein Weihnachtsmarkt mit Eisbahn auf dem Marktplatz Holzminden stattfinden werde. Das ist keine Selbstverständlichkeit. „Wir freuen uns, dass alle barrierefrei den Weihnachtsmarkt beuchen konnten“, sagt Ralf Schwager. Die durchgeführten Begradigungen unter den Platanen hätten sich bewährt. Die gröbsten Stolperfallen sind offenbar beseitigt. Und Inga Schaper vom Stadtmarketing bestätigt: „Wir hatten nicht eine Beschwerde und keine negativen Stimmen.“

Mit neuer, energiesparenderer Frostertechnik und nur noch einer statt drei Maschinen für die Eisbahn habe man „erheblich weniger Energie verbraucht“. Die modernen Aggregate hätten 30 bis 40 Prozent Energie eingespart und seien auch wesentlich leiser. Ist trotzdem eine Bahn aus Teflon umweltfreundlicher? Auch denkt der Veranstalter darüber nach, den Unterbau der Eisbahn, jetzt aus Holz, durch ein Metallgerüst und Elemente aus dem Fassadenbau zu ersetzen. So könnte der Aufbau um 40 bis 60 Zentimeter abgesenkt werden. Aber wohin dann mit den Sponsorenbannern?

Der Weihnachtsmarkt 2020/2021 eröffnet am Montag, 23. November. Ob er bis zum 3. oder bis zum 10. Januar geöffnet bleibt, steht noch nicht fest. Der Eisstock-Cup soll am 29. und 30. Dezember stattfinden, dann mit 24 statt 20 Mannschaften. Wer dabei sein will, muss sein Team schnell anmelden: Es gibt nur noch drei freie Plätze! (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 11. Januar