Dienstag, 23. Juni 2020

„Night of Light“ am Silo in Holzminden

Der Kornspeicher am Weserufer bot ein beeindruckendes Bild in Rot. Foto: Lukas Rohpeter

Holzminden . Dienstag Morgen, kurz nach 10 Uhr: Julius Blume klingt müde, aber auch begeistert. Seine Aktion in der bundesweiten „Night of Light“ ist toll angekommen und hat ein wirklich großes Zeichen des Protestes an die Silhouette Holzmindens „gezaubert“. Die riesige Wand des Kornspeichers an der Weser tauchte Blume am Montagabend mit Hilfe von 35 Lampen in leuchtendes Rot. Darauf wiederum projzierte er den Namen der Aktion sowie kurze Infos zum Dilemma der Branche.

Der junge Chef der Firma BML Media & Eventtechnik leidet ebenso wie viele Unternehmen in Deutschland unter der Corona-Krise. Wobei die Event-Branche mit zu denen zählt, die es am härtesten getroffen hat. Seit Ende Februar herrscht Stillstand in der Kulturszene – und das trifft eben nicht nur die Künstler, sondern auch diejenigen, die „hinter den Kulissen“ für ein Gelingen jeglicher Art von Show beitragen. (rei)

Mehr lesen Sie im TAH am 24. Juni 2020