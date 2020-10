Sonntag, 11. Oktober 2020

Noch Anmeldungen für Jungjägerkurs in Holzminden möglich

Idylle im Revier in der Rühler Schweiz. Foto: Meyer-Löhr

Holzminden. Vor wenigen Tagen fand der erste Unterrichtsabend des Jungjägerkurses 2020/2021 der Jägerschaft Holzminden im Internat Solling in Holzminden statt. Es besteht jedoch für Kurzentschlossene noch die Möglichkeit, sich zum Lehrgang zur Erlangung des Jagdscheins anzumelden. Die Anmeldung erfolgt bei Ausbildungsleiter Andreas Helms telefonisch unter den Nummern 0171/8641098 oder 05531/4533 oder auch per E-Mail an die Adresse Andreas.helms@nfa-neuhaus.niedersachsen.de.