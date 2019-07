Sonntag, 28. Juli 2019

Noch ein Heckenbrand in Boffzen

Die Boffzener Feuerwehr musste zweimal in 24 Stunden zu Heckenbränden ausrücken. Foto: Feuerwehr

Boffzen. Es war kurz nach 4 Uhr am frühen Sonnabendmorgen, als die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Boffzen alarmiert wurden. Gemeldet wurde abermals ein Heckenbrand, wiederum in der Bahnhofstraße in Boffzen. Bereits am Freitagmorgen hatten dort gegen 4.45 Uhr rund 20 Meter einer Koniferen-Hecke in Flammen gestanden. Auch dieses Mal gelang es den Einsatzkräften der Feuerwehr, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen und eine Ausbreitung zu verhindern. Die Ursache für den erneuten Brand einer Hecke ist wiederum, wie tags zuvor, unbekannt. Beamte der Polizei haben ihre Ermittlungen hierzu aufgenommen. Hier wird sicherlich auch geprüft werden, ob es irgendwelche Zusammenhänge zwischen den beiden Bränden, die im Abstand von fast genau 24 Stunden auftraten, geben könnte. (gl)