Dienstag, 20. Oktober 2020

Noch einmal auf dem Rad durch den Solling

Eine schöne Tour durch den Hochsolling erwartet die Mountainbiker. Foto: Solling-Vogler-Region

Silberborn. Am Sonnabend, 24. Oktober, findet wieder eine geführte Mountainbike-Tour der Touristikinformation durch den Solling statt.

Alle Mountainbiker, die Interesse an einer schönen Tour durch den Hochsolling haben und in einer Gruppe tolle Wege mit vielen Crosspassagen bewältigen wollen treffen sich um 14 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Silberborn. Eine Anmeldung bis Donnerstag, 22. Oktober, ist erforderlich. Weitere Informationen erhalten Interessenten unter www.solling-vogler-region.de sowie unter den Telefonnummern 05536/960970 oder 05536/1011.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 21.10.2020