Montag, 27. Mai 2019

Nochmals wechselhaft und kühl

Die Wetterprognose von WetterOnline für die nächsten Tage.

Die Prognosen der Experten von WetterOnline für die nächsten Tage sind nicht die besten: Am Dienstag und Mittwoch wird es im Südosten noch mal sehr nass. Örtlich besteht Überflutungsgefahr. Sonst dominiert wechselhaftes und kühles Wetter mit einzelnen Schauern. Erst zum Wochenende wird es wieder wärmer.

DerDienstag bringt im Südosten dichte Wolken und kräftigen Dauerregen. Südlich der Donau kann dieser unwetterartig ausfallen! Sonst teilen sich Sonne und Wolken den Himmel und vor allem im Westen ziehen nachmittags kräftige Schauer oder Gewitter durch. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 Grad am Alpenrand und bis zu 21 Grad im Raum Berlin.

Auch amMittwoch regnet es in Alpennähe weiter, sonst kommt wieder öfter die Sonne zum Vorschein und es bleibt weitgehend trocken. In einem Streifen vom Saarland bis zur Oder kann es sogar richtig freundlich werden. Dort wird es mit bis zu 20 Grad auch am wärmsten. An den Küsten sowie im Dauerregen werden nicht mal 15 Grad erreicht.

Am Donnerstag kommt im Westen neuer Regen an. Der Freitag bringt viele Wolken mit Regengüssen, bevor es am Samstag dann immer freundlicher wird. Die Temperaturen steigen an und erreichen am Rhein sogar die 25-Grad-Marke.