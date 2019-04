Donnerstag, 18. April 2019

Nordumgehung Holzminden nach Sanierung wieder offen

Die Nordumgehung Holzminden ist wieder in beide Richtungen befahrbar. Foto: spe

Holzminden. Wie in Aussicht gestellt noch vor Ostern, ist die Nordumgehung Holzminden im Zuge der B 64 wieder freigegeben worden. Der Verkehr rollt seit Donnerstag, 11 Uhr, wieder störungsfrei in beide Richtungen. Die Fahrbahnsanierungsarbeiten zwischen neuer Weserbrücke und Abzweig Bülte wurden seit Anfang April von der Straßenbaufirma aus Beverungen abgeschlossen, nur in Höhe der Weserbrücke sind noch einzelne Arbeiten notwendig. Die 1998 eingeweihte Nordumgehung bekam in diesem Abschnitt erstmals eine neue Straßendecke. Während der von der Niedersächsischen Landesstraßenbaubehörde in Hameln beauftragten Sanierungsarbeiten wurde der Verkehrs einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Entsprechend mühsam quälte sich währenddessen der Verkehrs in anderer Richtung durch die Stadt. An den Kreuzungen, besonders auch im Hafendamm, kam es zu langen Staus. (spe)