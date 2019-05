Donnerstag, 02. Mai 2019

Nordumgehung Holzminden wird wieder zum Nadelöhr

Die defekte Brückenübergangskonstruktion (vorn links im Bild) muss ausgetauscht werden. Foto: spe

Holzminden. Die Holzmindener Ortsumgehung wird ab Montag, 6. Mai, für zwei Wochen erneut zum Nadelöhr. Grund ist der Austausch einer defekten Brückenübergangskonstruktion an der B64-Brücke über den Wirtschaftsweg unterhalb des Neuen Friedhofs in Verlängerung der Carl-Hampe-Straße in Richtung Weser (Übergang der Straße „Im Niederen Felde“ in den Forster Damm). Am Dienstagnachmittag hatte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hameln in einer Pressemitteilung zwar die „Sanierung eines Fahrbahnübergangs auf der Bundesstraße 64, Ortsumgehung Holzminden“ angekündigt, nicht aber mitgeteilt, um welche Brücke es sich handelt. Der TAH wollte nachfragen, erreichte in Hameln jedoch niemanden mehr.

Erst am Donnerstagmorgen kam der telefonische Kontakt mit Geschäftsbereichsleiter Markus Brockmann zustande. Im Gespräch konkretisierte Brockmann die angekündigte Baumaßnahme auf eben jenem Bauabschnitt der Holzmindener Nordumgehung, auf dem erst vom 25. März bis 18. April der Fahrbahnbelag erneuert worden war. Der Verkehr wird wechselseitig per Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt. (spe)

