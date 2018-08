Freitag, 17. August 2018

Northeim: 27-Jähriger führt Moko zum Grab eines Getöteten

Für die Polizei Northeim beginnt die Geschichte mit einem Hilferuf, führt über einen versuchten Selbstmord. Und sie mündet in einem Mordgeständnis: In den Abendstunden des 11. August versuchte ein 27-Jähriger im bayrischen Landsberg am Lech, sich umzubringen. Der Mann konnte gerettet werden. Die örtliche Polizei nahm ihn zunächst in Gewahrsam. Dann wurde er in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen. Hierbei gestand der 27-Jährige glaubhaft, dass er Anfang Dezember letzten Jahres in der südniedersächsischen Gemeinde Katlenburg-Lindau (Kreis Northeim) einen Menschen getötet und anschließend vergraben habe. Bei dem Getöteten handelt es sich mutmaßlich um einen 37 Jahre alten Mann aus Katlenburg-Lindau.

Mitte März 2018 hatten Verwandte die Polizei alamiert, sich vermuteten, dass der Mann hilflos in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus liegt. Polizeibeamte aus Northeim veranlassten daraufhin im Beisein dieser Verwandten die Öffnung der Wohnung. Der 37-Jährige wurde nicht gefunden. In der Wohnung und auch bei den weiteren Recherchen haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, die ein weiteres polizeiliches Vorgehen gerechtfertigt hätten, so die Polizei Northeim in einer Pressemitteilung. Der Vermisste wurde in den polizeilichen Auskunftssystemen zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Aufgrund dieser Ausschreibung und nach dem Geständnis des 27-Jährigen meldete sich die bayrische Polizei noch in der Nacht zum Sonntag (12. August) auf der Northeimer Dienststelle. Umgehend nahmen Ermittler des Ersten Fachkommissariats der Polizeiinspektion Northeim/Osterode die Spur auf. Die Staatsanwaltschaft erwirkte Beschlüsse für die Durchsuchungen der Wohnungen des 37-Jährigen und des 27-Jährigen. Zudem erließ der Haftrichter am Amtsgericht Göttingen für den Landsberger einen Untersuchungshaftbefehl. Zurzeit sitzt der Festgenommene in der JVA Rosdorf ein.

Die Wohnung des 27-Jährigen und die im selben Haus befindliche Wohnung des 37-Jährigen wurden von Spezialisten des Landeskriminalamtes Niedersachsen und Kriminaltechnikern des 5. Fachkommissariats der Polizeiinspektion Northeim/Osterode gründlich auf Spuren untersucht. Am Donnerstagnachmittag (16. August) führte der Tatverdächtige die Ermittler der Moko "Brachland" in den Bereich der Stelle, wo er den Leichnam südlich der Ortschaft Lindau im vergangenen Dezember vergraben hatte. Mit Hilfe eines Leichenspürhundes gelang es, die zwischenzeitlich überwucherte Grabstätte ausfindig zu machen. Ein Rechtsmediziner wurde hinzugezogen und begleitete das Bergen des Leichnams. Der Leichnam wurde anschließend für weitere Untersuchungen der Rechtsmedizin Göttingen zugeführt. Ob es sich wie vermutet bei dem Toten wirklich um den 37-Jährigen aus der Gemeinde Katlenburg-Lindau handelt, muss abschließend noch in weiteren Untersuchungen geklärt werden. Die gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Göttingen und der Mordkommission dauern an.