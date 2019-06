Dienstag, 11. Juni 2019

Norwegischer Journalist sucht Kinder von Besatzungssoldaten

Norwegische Soldaten vor dem Eingang der heutigen Pionierkaserne.

Holzminden. Weder in Deutschland noch in Norwegen hat sich jemand mit der Geschichte der Kinder von norwegischen Besatzungssoldaten in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg befasst. Diese Geschichte will Stian Eisenträger erzählen. Der Journalist arbeitet bei Norwegens größter Tageszeitung „Verdens Gang (VG)“ und sucht nach Besatzungskindern mit Vätern aus Norwegen. Es handelt sich insgesamt um Personen, die zwischen 1947 und 1954 geboren sind. In Holzminden müssen es Kinder sein, die 1948 oder 1949 geboren sind. Die norwegische Deutschland-Brigade (norwegisch: „Tysklandsbrigaden“) sind die norwegischen Heeresverbände, die nach dem Zweiten Weltkrieg als Teil der alliierten Besatzungstruppen in Deutschland waren. Sie waren von Januar 1947 bis April 1953 in der britischen Besatzungszone stationiert, darunter auch in Holzminden. Zum Thema „Besatzungskinder“ hat Eisenträger bislang keine konkreten Fälle gefunden, aber Spuren. Norwegischen Zeitungen haben über Anfang der 1950er Jahre mehrere hundert Fälle berichtet – allerdings wurden keine Namen genannt. Gerichte in Norwegen haben mehrere Vaterschaftsklagen verhandelt, aber auch hier werden alle Informationen unter Verschluss gehalten. Deswegen startet Stian Eisenträger einen Aufruf in Deutschland: „Haben Sie einen Vater, der norwegischer Soldat war, oder kennen Sie ein ,Besatzungskind‘ mit einem norwegischen Vater, dann würde ich sehr gern in Kontakt mit Ihnen kommen.“ (fhm)

