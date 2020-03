Montag, 16. März 2020

Notbetreuung in Kitas und Schulen kreisweit kaum nachgefragt

Alle KiTas und Horte sind seid heute geschlossen. Foto: bs

Kreis Holzminden. Tag eins nach der behördlich angeordneten Schließung aller Schulen, Kindertagesstätten und Horten auch im Landkreis Holzminden. Der TAH fragte nach in Einrichtungen und bei Behörenleitern. Es war gar nicht so einfach, Auskunft oder jemanden ans Telefon zu bekommen. Wie auch immer betroffene Eltern die Betreuung ihrer Kinder geregelt haben, das Fazit ist aber klar: Nur sehr wenig Kitakinder und Schüler sind am Montag kreisweit notbetreut worden. In einigen Schulen und Kindergärten sind überhaupt keine Kinder zur Notbetreuung erschienen. Die geringe Zahl ist nachvollziehbar, weil eine Notbetreuung in Kitas und Schulen von den Behörden und Trägern stringent nach fachaufsichtlicher Weisung des Landes zu erfolgen hat, das heißt nur für Kinder von Eltern, die beide in relevanten Berufen der sogenannten „kritischen Infrastruktur“ tätig sind, zum Beispiel in den Bereichen Pflege, Gesundheit, Medizin und öffentliche Sicherheit. Das bedeutet, dass den Schul- und Kitaleitungen wenig bis gar kein Handlungsspielraum in der Auslegung dieser Allgemeinverfügung bleibt. (spe)

