Montag, 20. Juli 2020

Notfallsituationen mit Kindern werden trainiert

In Heinsen werden demnächst ehrenamtliche und hauptamtliche Helfer für Notfallsituationen mit Kindern ausgebildet. Foto: bs

Heinsen. Die Angst vor einer oftmals dramatischen Konfrontation mit einem Kindernotfall ist verständlich. Ebenso, dass man als Eltern, Großeltern, Erzieher, Lehrer oder auch als Rettungsdienstmitarbeiter jederzeit in eine solche Notfallsituation geraten kann. Genau dieses Szenario haben sich Bernhard Mandla (Hameln) und Patrick Ruffing (Heinsen) zum Anlass genommen, eine Lösung für berechtigte Unsicherheiten im Umgang mit den kleinen Notfallpatienten zu finden. Beide sind hauptberuflich im Rettungsdienst tätig, nebenberuflich trainieren sie diverse Notfallsituationen und bilden in verschiedenen Sparten der Medizin aus. Sie veranstalten am Sonnabend, 14. November, das erste Notfall-Symposiums für haupt- und ehrenamtliches Rettungsdienstpersonal in Heinsen.