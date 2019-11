Mittwoch, 27. November 2019

Notruf 110 im Kreis Höxter ausgefallen

Im Kreis Höxter ist der Notruf der Polizei 110 ausgefallen.

Kreis Höxter. Das Lagezentrum der Landesregierung NRW hat am Mittwoch um 7.20 Uhr mitgeteilt, dass die Notrufnummer der Polizei, 110, aufgrund einer technischen Störung in mehrere Polizeibehörden in NRW nur eingeschränkt erreichbar ist. Betroffen ist auch die Polizei in Höxter. Die Empfehlung des Ministeriums: "Sollten Sie Probleme haben, die Polizei über die 110 zu erreichen, wählen Sie in dringenden Fällen bitte die Notrufnummer der Feuerwehr 112".