Mittwoch, 11. März 2020

NRW-Verkehrsminister Wüst überreicht Urkunde an die Stadt Höxter

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (von links) übergibt die Beitrittsurkunde an Thomas Schwingel (Stadt Höxter, Abteilungsleiter Planung und Umwelt) und André Mohrenstein (Mobilitätsmanager Stadt Höxter) im Beisein von Joachim Künzel (Geschäftsführer NWL). Foto: Smilla Dankert/Zukunftsnetz Mobilität NRW.

Höxter. Mobilität wird für Städte und Gemeinden zunehmend zum Standortfaktor. Um neue Wege in lebenswerten Städten zu sichern und für eine verlässliche Anbindung der ländlichen Räume an die Ballungszentren zu sorgen, müssen durchgängige und übergreifende Mobilitätsketten geschaffen werden. Mit dem Beitritt zu Zukunftsnetz Mobilität NRW bekommt die Stadtverwaltung nun Unterstützung, um passende Möglichkeiten für Höxter zu erarbeiten. Am Freitag erhielten Thomas Schwingel, Leiter der Abteilung für Planung und Umwelt, sowie André Mohrenstein, der als Mobilitätsmanager das Thema zukünftig in der Verwaltung koordinieren wird, von NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst die Urkunde für den Beitritt zum Zukunftsnetz Mobilität NRW. „Der erste Schritt zu einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung, von der Höxter nachhaltig profitieren soll“, so Mobilitätsmanager Mohrenstein.

Mehr lesen Sie im TAH am 11. März 2020