Mittwoch, 25. September 2019

Nun haben sie auch in Deutschland ihre Wurzeln

Andreas Hölzchen, Dr. Cord Manegold, Katsiaryna Marchanka, Alena Prakapenka und Frank Hischer. Foto: spe

Zwei Deutschlehrerinnen aus Weißrussland haben fünf Wochen lang an der Georg-von-Langen-Schule Holzminden hospitiert

Holzminden. „Wir freuen uns sehr auf zu Hause. Die fünf Wochen waren doch sehr lang“, sagt die 26-jährige Weißrussin. Das Heimweh nach Mann und Hund und Heimat wird immer größer. Die fünf Wochen in Deutschland und auf dem Kiesberg in Holzminden gehen für Alena Prakapenka und Katsiaryna Marchanka langsam zu Ende. Am 29. September fährt ihr Fernreisebus in Hannover nach Gomel ab. Rund 24 Stunden wird die Fahrt dauern. Einen Tag später stehen beide dann wieder vor ihren „eigenen“ Schülern in ihren eigenen Schulen, die eine in Gomel, der zweitgrößten Stadt Weißrusslands, die andere in Shlobin am Dnepr. Alena Prakapenka (39) ist Deutschlehrerin am Gymnasium in Shlobin, Katsiaryna Marchanka (26) Deutschlehrerin an der Mittelschule Nr. 49 in Gomel. Beide Frauen haben an der Universität in Gomel Germanistik studiert und arbeiten an ihren Schulen als Deutschlehrerinnen. Über ein vom Verein Runder Tisch Holzminden-Weißrussland organisiertes und finanziertes Sprachstipendium, bereits das siebte dieser Art seit 2012, haben beide Frauen seit 28. August als Gastlehrerinnen an der Georg-von-Langen-Schule, Berufsbildende Schulen Holzminden, hospitiert. Sie haben den Unterricht ihrer deutschen Kollegen begleitet, aber auch selbst unterrichtet und das deutsche Schulsystem kennengelernt. Zum Abschluss pflanzen sie im Solling ihre Eichen und haben dann auch in Deutschland Wurzeln. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 26. September