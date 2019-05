Mittwoch, 29. Mai 2019

Nun kann gebaut werden für Alte und ganz Junge

Der Rat der Stadt Holzminden traf bauplanerische Entscheidungen. Foto: spe

Holzminden. Der Bedarf an Kita-Plätzen in Holzminden ist ungebrochen groß. In der Kita „Grashüpfer“ in Holzminden sollen zwei weitere Gruppen für Kinder mit und ohne betriebliche Bindung entstehen. Für den erforderlichen Erweiterungsbau soll das Grundstück um eine angrenzende private Grünfläche (ehemalige Gärtnerei) erweitert werden. Der Rat der Stadt Holzminden hat die fünfte Änderung des Bebauungsplans Wiesenweg beschlossen und damit die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen. Beschlossen hat der Stadtrat außerdem die zweite Änderung des Bebauungsplanes „Wildenkielskopf“ in Neuhaus. Der Rat folgte damit der Empfehlung des Ortsrates Neuhaus (einschließlich Änderungen). Der Bebauungsplan schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung des Altenwohn- und Pflegeheims in Neuhaus, das im Westen um ein Demenzzentrum erweitert werden soll. Während der Auslegung im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung waren im Frühjahr 2018 Unterlagen entwendet worden. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 29. Mai