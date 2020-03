Freitag, 20. März 2020

Nur zwei Packungen Klopapier pro Kunde

In einigen Märkten wird die Angabe von Klopapier reglementiert. Foto: bs

Kreis Holzminden. Das Corona-Virus verändert das Leben in einschneidender Weise. Viele Geschäfte müssen schließen. Und in den Märkten für den Grundbedarf sind manche Artikel so heiß begehrt, dass rationiert werden muss – besonders bei Klopapier. Wie reagieren die Menschen auf die Herausforderung Coronavirus, wie kaufen sie und verhalten sich dabei gegenüber den Mitarbeitern der Märkte? Der TAH fragte bei Märkten im Landkreis Holzminden nach. Die Menschen sind diszipliniert und verständnisvoll, sagen die meisten Marktmitarbeiter, nur wenige sind ungehalten. Was alle feststellen: die Kunden kaufen intensiv ein, und bestimmte Artikel wie Mehl, Nudeln oder Dosensuppen sind heiß begehrt – und natürlich Klopapier, ob feucht oder trocken. (fhm)

