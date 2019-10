Mittwoch, 16. Oktober 2019

Ob die Zahl der Schuhkartons im Kreis Holzminden wieder steigt?

Wer einen Schuhkarton packen will, sollte zuvor nachschauen, was man hineintun darf und was nicht. Foto: rei

Kreis Holzminden. Die Hilfsaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ kann auf eine immense Erfolgsgeschichte zurückblicken. Schon 23 mal wurden Millionen von Päckchen für bedürftige Kinder in der ganzen Welt gepackt, verschickt und vor Ort übergeben. Und auch im Kreis Holzminden war die Spendenfreudigkeit stets groß – in den letzten Jahren sank sie allerdings kontinuierlich. Dieser Abwärtstrend sollte eigentlich in diesem Jahr bei der 24. Auflage beendet werden – vielleicht klettert die Zahl der Schuhkartons ja wieder auf über 500!? Noch sind ja einige Wochen Zeit, um Geschenke für Mädchen oder Jungen zusammenzustellen. Erst am 15. November ist offizieller Annahmeschluss! (rei)

