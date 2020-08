Freitag, 21. August 2020

Oberschule Holzminden muss aufs Provisorium verzichten und improvisieren

Die Containerschule kann erst einmal nicht genutzt werden. Foto: bs

Holzminden. „Fraglos ist“, gibt Landkreis-Pressesprecher Peter Drews zu, „das hätte nicht passieren dürfen.“ Es ist aber passiert: Die Container, die der Landkreis Holzminden für 700.000 Euro angemietet hat, damit die Schüler der Oberschule Holzminden auf der Baustelle Schulzentrum Liebigstraße angemessen unterrichtet werden können, können erst einmal nicht genutzt werden. Der Fußboden in der zweistöckigen Container-Schule muss komplett ausgetauscht werden (der TAH berichtete).

Die Entscheidung, die Oberschüler in Containern zu unterrichten, ist weit vor der Corona-Zeit gefallen im Zuge des Schulringtausches, bei dem entschieden wurde, beide Baumaßnahmen – die Sanierung des Schulzentrums Liebigstraße für das Campe-Gymnasium und den Neubau der Oberschule auf dem Jahnsportplatz – parallel voran zu treiben. Damals wurde argumentiert, dass die 700.000 Euro teuren Container notwendig wären, weil in den bereits sanierten Schulriegeln im Schulzentrum (in einen Riegel soll später die Kreisvolkshochschule einziehen, im zweiten befinden sich die bereits fertiggestellten Fachunterrichtsräume des Campe) nicht genug Platz wäre für die Oberschule.

Weil es in der Pressemitteilung des Landkreises heißt, dass für die Schüler der Oberschule im fertig sanierten Gebäudetrakt allerdings alternative Unterrichtsräume zur Verfügung ständen, hat der TAH nachgehakt. Wenn dort selbst in der Corona-Zeit genug Platz ist, warum sind die Container überhaupt angemietet worden? (bs)

Mehr lesen Sie im TAH am 22. August 2020