Montag, 29. Juni 2020

Oberschule Holzminden: Neue Räume, neue Richtung, neuer Schulalltag

Unterricht wie hier im 9. Jahrgang findet mit genügend Abstand statt. Foto: OBS Holzminden

Holzminden. Der „Schulalltag“ ist in die Oberschule Holzminden zurückgekehrt. Alle Schülerinnen und Schüler sind nach vielen Wochen zuhause wieder in der Schule angekommen. „Treffpunkte, Pausenbereiche, geteilte Lerngruppen, Abstands- und Hygieneregeln, Präsenzunterricht und Lernen zu Hause – die Schüler finden einen neuen Schulalltag vor“, berichtet Svenja Wittig, die kommissarische Schulleiterin der Oberschule Holzminden. Die Schüler haben jeden Morgen einen festgelegten Treffpunkt außerhalb des Schulgebäudes und werden dort von ihrer Lehrkraft abgeholt. Bevor es in den Klassenraum geht, werden die Hände gewaschen und desinfiziert. Der Unterricht muss an Einzeltischen, ohne die gewohnten Phasen der Partner- oder Gruppenarbeit, stattfinden. Die Pausen verbringen die Lerngruppen jeweils mit ihrem Lehrer. So erleben die Schüler wahrlich einen veränderten Schulalltag. Dennoch: „Es ist schön, seine Mitschüler endlich wieder ,in live‘ zu sehen“, berichtet ein Schüler. Und das finden auch die Lehrer der Oberschule Holzminden, so Christoph Seebaum, der didaktische Leiter der Oberschule Holzminden.

