Montag, 09. September 2019

Oberschule Holzminden: Voll im Plan

Noch arbeiten die Bauarbeiter am Rohbau der Holzmindener Oberschule. Foto: bs

Holzminden. Rein geht‘s – noch – von der Seite. Und wer so, am Baugerüst vorbei, hineingestiegen ist in den Rohbau, steht erst einmal in einem riesengroßen und riesenlangen Raum. Fenster rechts. Betonwand links. „Hier“, sagt Michael Schünemann, „werden noch Zwischenwände eingezogen“. „Aber“, fügt der Leiter der Bauunterhaltung des Landkreises Holzminden hinzu, „jetzt kommt zur Geltung, wie groß die Schule wirklich wird“. Die neue Oberschule, die zurzeit auf dem Jahnplatz an den Teichen in Holzminden hochgezogen wird. (bs)

