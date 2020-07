Mittwoch, 22. Juli 2020

OBS Bevern kann nicht nur mit Qualität punkten

Im Vergleich gibt es in Bevern am wenigsten Platz für die Schulklassen. Dennoch hat Bevern die zweithöchsten Anmeldezahlen nach Holzminden. Foto: TAH

Bevern. In Delligsen, Stadtoldendorf und Bodenwerder schlagen die Wellen hoch. Dort müssen die Bürger als Konsequenz des Bildungs- und Betreuungsgipfels im Kreis Holzminden die Schließung ihrer weiterführenden Schulen fürchten. Damit sind sie in einer Situation, die die Beveraner aus der Vergangenheit sehr gut kennen. Alle Jahre wieder war der Schulstandort Bevern gefährdet, mehrmals gingen Schüler, Lehrer, Eltern und Politiker für den Erhalt der Oberschule auf die Straße. Und jetzt? Wo steht Bevern im Vergleich zu den anderen weiterführenden Schulen im Kreis? Darüber wurde jetzt der Schulausschuss von Samtgemeindebürgermeister Thomas Junker informiert. Das Fazit vorweg: Beverns Oberschule kann nicht nur mit der Qualität des Unterrichts punkten, sondern auch bei den Finanzen. In der Relation von Kosten und Schülerzahlen schneidet Bevern sogar am besten ab! (rei)

