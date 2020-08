Donnerstag, 20. August 2020

OBS-Container in Holzminden können vorübergehend nicht genutzt werden

Der gesamte Boden in den Containern muss ausgetauscht und neu verklebt werden. Fotos: spe

Holzminden. Die provisorisch für die Bauzeit am „Blauen Würfel“ des Holzmindener Schulzentrums Liebigstraße aufgestellten Unterrichtscontainer stehen zum Anfang des neuen Schuljahrs erst einmal nicht zur Verfügung. Das teilt der Landkreis Holzminden am Donnerstag mit. In den letzten zwei Wochen habe sich herausgestellt, dass in den Containern der Fußboden erneuert werden müsse. Für die Schüler der Oberschule Holzminden stehen in dem fertig sanierten Gebäudetrakt des Schulzentrums alternative Unterrichtsräume zur Verfügung. Aufgrund der extremen Temperaturen in den vergangenen Wochen und vermutlich auch wegen der damit einhergehenden hohen Luftfeuchtigkeit hatte der Kleber, mit dem der Fußboden befestigt ist, gelöst.

Der gesamte Boden muss jetzt noch einmal ausgetauscht und neu verklebt werden. Spätestens bis zu den Herbstferien soll dies erledigt sein.

