Dienstag, 06. Oktober 2020

OBS Delligsen mobilisiert über 200 „Retter“

Lässt der Landkreis die Delligser Schüler im Regen stehen? So könnte die Frage der Dienstag-Demo lauten. Foto: bs

Kreis Holzminden . Vorläufiger Höhepunkt im Kampf für die Oberschule Delligsen war mit Sicherheit der Auftritt am Dienstagnachmittag vor der Stadthalle in Holzminden. Über 200 Schüler, Eltern und Unterstützer aus Bürgerschaft, Politik, Verwaltung und Wirtschaft empfingen die Mitglieder des Kreis-Schulausschusses, um ihnen zun verdeutlichen, wie wichtig die OBS für sie alle, also für ganz Delligsen, ist.

„Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Schule klaut!“ Fetzige Sprüche wie diesen riefen die Delligser Demonstranten den Kreispolitikern zu – oder hielten sie ihnen auf Transparenten entgegen. Sogar eine musikalische Untermalung ihres Protestes hatten sie mitgebracht. Immerhin kamen die vier Busse bereits eine Stunde vor Beginn der Ausschusssitzung an. (rei)

Mehr lesen Sie im TAH am 7. Oktober 2020