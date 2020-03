Freitag, 20. März 2020

Öffnungszeiten in der Corona-Krise – auch sonn- und feiertags möglich

Geschäfte des Grundbedarfs dürfen in der Corona-Krise auch sonn- und feiertags öffnen. Foto: pixabay

Kreis Holzminden. Durch die Corona-Krise gibt es Vorgaben der Landesregierung für die Öffnungszeiten von Geschäften und Einrichtungen, die jetzt noch geöffnet sein dürfen. Einzelhandel für Lebensrnittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, der Zeitungsverkauf, Bau-, Garten- und Tierbedarfsmärkte bleiben geöffnet. Für sie gibt es keine Beschränkungen der Öffnungszeiten wie für Restaurants und Gaststätten. Darüber hinaus sind für die zuvor genannten Einrichtungen Ausnahmen von der Sonn- und Feiertagsregelung zuzulassen. Danach dürfen Verkaufsstellen in der Gemeinde oder in Ortsbereichen an Sonn- und Feiertagen geöffnet werden, wenn dies im dringenden öffentlichen Interesse erforderlich ist. Restaurants, Speisegaststätten und Mensen dürfen daher nur unter der Voraussetzung geöffnet werden, dass die Plätze für die Gäste so angeordnet sind, dass ein Abstand von mindestens zwei Metern zwischen den Tischen gewährleistet ist und die Gäste zueinander einen ausreichenden Abstand halten. Die Öffnungszeiten für Restaurants, Speisegaststätten und Mensen sind auf frühestens 6 Uhr bis spätestens 18 Uhr beschränkt. (fhm)