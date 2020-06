Dienstag, 02. Juni 2020

Öl kann ganz lange Spuren ziehen

In Hehlen dauerte es mehrere Stunden, bis eine Ölspur endgültig beseitigt werden konnte.

Hehlen. Immer wieder kommt es vor, dass Kraftfahrzeuge auf Grund eines technischen Defektes oder nach Verkehrsunfällen Betriebsstoffe verlieren. In den meisten Fällen werden dann die Feuerwehren hinzu alarmiert, um die auslaufenden Flüssigkeiten aufzunehmen, Verkehrsflächen mit Bindemittel oder flüssigem „Ölkiller“ zu behandeln und entsprechende Bereiche für den Fahrzeugverkehr abzusichern. Steht fest, wodurch die entsprechende Verunreinigung verursacht wurde, werden in der Regel die entstehenden Kosten den entsprechenden Versicherungsträgern in Rechnung gestellt. Nicht immer kann jedoch ein Verursacher ausfindig gemacht werden. Zudem unterscheiden Örtlichkeiten über die entsprechenden Zuständigkeiten. (gl)

