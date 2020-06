Mittwoch, 17. Juni 2020

Oelkassen: Motorradfahrer aufs Feld katapultiert

Die Polizei meldet einen schweren Verkehrsunfall zwischen Oelkassen und Kirchbrak

Oelkassen. Schwerer Unfall am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Oelkassen und Kirchbrak. Ein 57-jähriger Motorradfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Göttingen geflogen werden musste.

Gegen 13.40 Uhr war der 57-Jährige aus Lehrte auf der schmalen Kreisstraße aus Oelkassen in Richtung Kirchbrak unterwegs. Auf einer Kuppe, in einer leichten Linkskurve, kam der Motorradfahrer mit seiner Kawasaki offensichtlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab und prallte auf eine Böschung. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er auf einen Acker katapultiert. Verkehrsteilnehmer, die den Unfall miterlebten, berichteten der Polizei, dass der 57-Jährige nicht zu schnell gefahren, die Geschwindigkeit also der Situation angepasst gewesen sei.

Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit den Rettungshubschrauber in das Uniklinikum nach Göttingen geflogen wurde. Nach operativen Eingriffen wird der Mann dort noch einige Zeit stationär verbleiben müssen.

Ein Abschleppunternehmen musste die Reiseenduro bergen. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.