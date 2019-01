Dienstag, 01. Januar 2019

Ölspur und Heckenbrand in Hehlen, Kleinbrände in Fürstenberg und Stadtoldendorf

In Hehlen brannte eine Koniferen-Hecke. Sie wurde gelöscht. Foto: gl

Hehlen/Halle/Kreis Holzminden. Zahlreiche Einsätze brachte der Silvestertag für die Feuerwehren, vor allem im Nordkreis gab es eine Menge zu tun. Die Ortsfeuerwehr Hehlen hat es besonders hart getroffen. Bereits um 11.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer Ölspur alarmiert. Um 19.15 Uhr wurden mit der Meldung: „Feuer Mittel“ die Einsatzkräfte aus Hehlen zu einem Heckenbrand in den „Birkenweg“ alarmiert. Vermutlich in Folge von Silvesterböllern war eine Koniferen-Hecke in Brand geraten.

Um 1.15 Uhr am frühen Neujahrsmorgen wurde die Ortsfeuerwehr Hehlen abermals zu einem Feuer alarmiert. Vor einem Tankstellengelände waren Böller- und Raketenreste sowie Verpackungsmaterial in Brand geraten. Einige Feuerwehrkräfte fühlten sich schon „wie bei der Berufsfeuerwehr“ angesichts des dritten Einsatzes innerhalb von wenigen Stunden.

Weitere Einsätze wurden in der Silvesternacht von den Feuerwehren Fürstenberg (Brand einer Hecke um kurz nach Mitternacht), Holzminden (Feuer auf einem Balkon in der Halbmondstraße, siehe Seite 12) und Stadtoldendorf gemeldet. Hier brannte um 2.35 Uhr eine Mülltonne an einer Bushaltestelle am Mühlenanger.

Eine automatische Brandmeldeanlage rief dann die Feuerwehren aus Boffzen und Fürstenberg sowie die Werkfeuerwehr Noelle und von Campe am Neujahrstag gegen 11.45 Uhr zum Einsatz. Es handelte sich zum Glück um einen Fehlalarm im „Werk 1“ in der Sollingstraße. (gl)

