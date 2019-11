Sonntag, 10. November 2019

Ölspur zieht sich am Sonnabendnachmittag durch Polle

Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun. Foto: gl

Polle. Zu einer Dieselspur auf der Burgstraße ist die Feuerwehr Polle am Sonnabendnachmittag gegen 14.50 Uhr gerufen worden. Wie der Sprecher der Samtgemeindefeuerwehr Bodenwerder–Polle, Lars Bitterberg, mitteilte, stellten die Einsatzkräfte bei genauerer Kontrolle fest, dass sich eine rund 40 Zentimeter breite und etwa zwei Kilometer lange Kraftstoffspur weiter über die Bergstraße bis zum „Haus Eckberg“ zog. Zunächst nahmen die Feuerwehrleute mit Bindemittel die Verunreinigung auf, um eine Gefahr für Umwelt und Verkehrsteilnehmer zu beseitigen. Im Verlauf des Einsatzes wurde mit dem stellvertretenden Gemeindedirektor Werner Kleibrink entschieden, eine Fachfirma zur Reinigung der Fahrbahnflächen hinzuzuziehen. So zog sich der Einsatz bis gegen 18.30 Uhr hin. Neben der Ortsfeuerwehr Polle, die mit zwölf Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort war, unterstützte ein Mitarbeiter des Bauhofes die Arbeiten. Beamte der Polizei konnten den Verursacher ermitteln. Durch einen technischen Defekt war an einem Fahrzeug, unbemerkt vom Fahrer, Kraftstoff ausgetreten und hatte so die Fahrbahn-Verunreinigung verursacht. (gl)