Sonntag, 12. Mai 2019

Ölspuren und ein „Vogel in Zwangslage“

Ölspur in Hohenbüchen. Foto: gl

Landkreis Holzminden. Es war ein „arbeitsreiches“ Wochenende für die Feuerwehren im Landkreis Holzminden, geprägt von einigen Ölspur-Einsätzen in Bodenwerder, Holzminden, Halle und Hohenbüchen, einem Brandalarm auf der Hochebene, und einem „Vogel in Zwangslage“ in Stadtoldendorf. (gl)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 13. Mai