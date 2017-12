Montag, 11. Dezember 2017

Ofen überhitzt: Feueralarm in Polle

Bis zu 15 Atemschutzgeräteträger sind im Einsatz.

Polle. Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Polle: In der Bergstraße in Polle haben die Bewohner am Montag ghegen Mittag Alarm geschlagen, weil ein überhitzter Ofen eine Wand in dem Bungalow entzündet hatte. Die Feuerwehr unter Leitung von Ortsbrandmeister Eisenbeis muss die Wandverkleidung abnehmen, um an die Glutnester zu kommen. 32 Feuerwehrleute sind im Einsatz, Atemschutzgeräteträger wechseln sich im Bungalow ab. Es gibt keine Verletzten. Vorsicht! Die Fahrbahn der Bergstraße ist durch das Löschwasser glatt.

