Donnerstag, 14. November 2019

Offenbarungseid im Jugendamt

Dezernentin Anja Krause nimmt im Kreistag Stellung zum Millionenfehl im Jugendamt. Foto: bs

Kreis Holzminden. Es ist nicht so, dass Anja Krause nicht gewarnt hätte. In den Sitzungen des Jugendhilfeausschusses hat die Dezernentin, die auch für das Jugendamt verantwortlich zeichnet, durchaus auf die Finanzierungslücke aufmerksam gemacht. Nur – zugehört hat ihr dort keiner. Im Holzmindener Kreistag – jetzt, da die Finanzlücke auf rund 5 Millionen Euro angewachsen ist – hört man ihr zu. Und das, was sie zu erzählen hat, sorgt für Staunen. Denn: Im Haushalt 2019 war das Budget für das Jugendamt um 2 Millionen Euro gekürzt worden. Und das, obwohl die Ausgaben in den Jahren zuvor kontinuierlich gestiegen waren und zu recht vermutet werden konnte, dass sie auch 2019 weiter steigen werden. Gekürzt worden ist der Teilhaushalt – auch das ist wichtig – verwaltungsintern. Die Kreispolitiker haben das nicht verlangt. Sie hatten der Verwaltung allerdings auferlegt, querbeet fünf Prozent einzusparen... (bs)

