Donnerstag, 03. Oktober 2019

Offene Moschee in Holzminden

Der Tag der offenen Moschee steht in diesem Jahr unter dem Motto: „Menschen machen Heimat/en“. Foto: beb

Holzminden. Es herrscht ein lebendiger Trubel in der Hinteren Straße 24 in Holzminden als am Donnerstagmittag die „DITIB Türkisch Islamische Gemeinde zu Holzminden“ offiziell erst seit wenigen Minuten ihren Tag der offenen Moschee eröffnet hat. Kinder laufen und springen umher, Frauen mit Kopftuch rücken auf dem letzten freien Plätzchen am Buffettisch türkische Spezialitäten zurecht, einige Gemeindemitglieder nehmen an den Bierzeltgarnituren draußen und im Gemeinderaum Platz. Die ersten fremden Gäste treten vorsichtig ein, schauen sich zurückhaltend um. Noch bevor sich Unbehagen bei den deutschen Gästen, die nicht ganz sicher sind, welches Verhalten in der ungewohnten Umgebung angemessen wäre, ausbreiten kann, kommt Hüsne Alandagi lächelnd auf sie zu: „Hallo, bitte setzten sie sich, nehmen sie sich etwas zu essen.“ – Das Eis ist gebrochen. (beb)

Mehr lesen Sie im TAH vom 4. Oktober 2019.