Dienstag, 17. Dezember 2019

Oldtimer bleibt liegen: Unfall auf der Umgehung Holzminden

Die Polizei muss nach einem Unfall die Nordumgehung zwischen der Nordstraße und der Bülte aus Richtung Höxter sperren. Foto: bs

Holzminden. Oldtimerfreunden werden bei dieser Nachricht Tränen in die Augen steigen: Am Dienstagnachmittag, gegen 15.35 Uhr, sind Vater und Tochter mit einem Mercedes W 123 auf der Nordumgehung Holzminden in Richtung Bevern unterwegs. Zwischen dem Abzweig Nordstraße und der Ausfahrt zur Bülte passiert es. Das alte Gefährt bleibt stehen. Ein technischer Defekt. Die Beiden steigen aus, sichern das Fahrzeug ordnungsgemäß ab. Und dann kommt aus Richtung Weserbrücke ein Ford Transit. Der Fahrer übersieht den liegen gebliebenen Oldtimer und fährt auf. Das Ergebnis: Totalschaden an beiden Fahrzeugen. Die Polizei muss die Fahrspur von Höxter bis zur Bülte voll sperren und ein Spezialunternehmen beauftragen, das die Fahrbahn von den auslaufenden Betriebsstoffen reinigen muss. Die Sperrung bleibt deshalb bis in die Abendstunden hinein bestehen.

Gegen 15.30 Uhr hat sich ein weiterer Unfall auf der Fürstenberger Straße in Holzminden ereignet. Ein Autofahrer, der aus Richtung Haarmannplatz kam, wollte mit seinem Wagen auf den Parkplatz der Commerzbank abbiegen und übersah dabei den Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde Gottseidank niemand. Der Wagen des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. (bs)