Donnerstag, 16. Mai 2019

Oldtimerclub RCM lädt zu den 7. Oldtimertagen nach Allersheim

Fahrzeuge aller Klassen und Epochen sind in Allersheim zu bewundern. Foto: spe

Holzminden. Zwei Tage lang wird der Betriebshof der Brauerei Allersheim wieder zum Treffpunkt der Oldtimerszene. Der Oldtimerclub „RetroCarsMitte“ veranstaltet hier am Sonnabend und Sonntag, am 25. und 26. Mai, die siebten RCM-Oldtimertage. Am Sonnabend von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr begegnen sich hier Mitglieder des 2012 gegründeten Clubs, befreundete Oldtimer-Besitzer mit ihren mindestens 20 Jahre alten Fahrzeugen sowie ein interessiertes Publikum. Ihnen gemein ist die Faszination für historische Autos (auch Busse, Motorräder und Mopeds), aus welcher automobilen Epoche sie auch stammen. Zu sehen sein werden Kleinwagen aus der Wirtschaftswunderzeit, Sportwagen, Mittelklasse- und Luxuslimousinen, Cabrios und Nutzfahrzeuge bis in die neunziger Jahre. Fahrzeuge, die älter als 20 Jahre alt und „vorzeigbar“ sind, haben freie Zufahrt zum Gelände. (spe)

