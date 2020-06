Dienstag, 23. Juni 2020

Oldtimerfreunde Silberborn im Einsatz für die Artenvielfalt

Vereins- und Vorstandsmitglieder bei der „Abnahme“ der Arbeiten vor IHC und Deutz. Foto: Oldtimerfreunde Silberborn

Neuhaus/Silberborn. Die Oldtimerfreunde Silberborn haben auf Wunsch der Stadt Holzminden bei der Umwandlung von derzeit intensiv gepflegten Rasenflächen in Neuhaus und Silberborn in insektenfreundliche Flächen geholfen. Nachdem Petra Haupt vom Fachbereich Stadtentwicklung und Grün der Stadt Holzminden in Gesprächen mit den Ortsräten geführt hatte, wurde in jedem Ort eine Erprobungsfläche für die Umwandlung von derzeit intensiv gepflegtem Rasen in eine artenreich blühende, extensiv zu pflegende Fläche, festgelegt. Und die Oldtimerfreunde schritten mit historischem Gerät zur Tat.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 24. Juni