Dienstag, 12. November 2019

Online-Abstimmung für Landesgartenschau-Maskottchen

Claudia Koch und Heinrich Sperling, Geschäftsführer der LGS GmbH, hoffen auf viele Teilnehmer. Foto: LGS Höxter

Höxter. Rund 150 Maskottchen-Ideen haben die Höxteraner seit Mitte September eingereicht, über die eine Jury am 16. November entscheiden wird. Doch auch die Stimme der Bürger ist gefragt. Bis Freitag, 15. November, um 12 Uhr sind alle Höxteraner aufgerufen, für ihren Maskottchen-Favoriten im Internet abzustimmen. „Das Maskottchen soll Höxter und die Landesgartenschau nicht nur vor und während der Landesgartenschau repräsentieren, sondern auch danach. Deswegen ist die Nachhaltigkeit des Maskottchens sehr bedeutend. Umso wichtiger ist es, die Bürger in diese sehr weitreichende Entscheidung mit einzubeziehen“, erklärt Landesgartenschau-Geschäftsführerin Claudia Koch das Verfahren. Auf der Seite landesgartenschau-hoexter.de sind ab sofort alle Entwürfe in einer Online-Galerie einsehbar, sodass jeder Bürger seine Stimme für bis zu drei Entwürfe abgeben kann. Das Ergebnis des Bürger-Votings wird wie bei der Logo-Auswahl in das Endergebnis einfließen. Die finale Entscheidung über die Entwürfe fällt die Jury am 16. November im historischen Rathaus. Die Jury besteht aus Claudia Koch, Heinrich Sperling, Anja Beineke, Michaela Weiße, Höxters Bürgermeister Alexander Fischer, Jürgen Knabe, Volker Rodermund, Barbara Fien, Lukas Wöstefeld und Benjamin Petermichl sowie fünf Schülern der weiterführenden Schulen der Stadt.