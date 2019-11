Freitag, 22. November 2019

Online-Umfrage „Maximale PS für den Klimaschutz in Holzminden“

Die Umfrage ist online. Foto: spe

Holzminden. Die Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst HAWK begleitet das Projekt „Maximale PS für den Klimaschutz in Holzminden!“ (MAXIH) unter anderem mit einer Online-Umfrage, die jetzt freigeschaltet ist. Könnte beispielsweise die Einrichtung eines Fahrradverleihsystems in der Region Holzminden-Höxter sinnvoll sein? Diese und andere Fragen soll jetzt die Erhebung klären, die die HAWK ab sofort im Rahmen des Projektes im Auftrag des Landkreises Holzminden startet.

Unter Leitung von Prof. Dr. Jörg Lahner von der Göttinger HAWK-Fakultät Ressourcenmanagement führt die HAWK die wissenschaftliche Evaluation, Begleitung und Verwertung des Projektes MAXIH durch. Ziel von MAXIH ist es, eine Emissionsreduktion im Verkehr zu erreichen. Der Landkreis versucht, in diesem Bereich das Mobilitätsverhalten hin zu einer klimafreundlichen Verlagerung auf das Fahrrad zu begünstigen und damit Treibhausgasemissionen einzusparen, sowie die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern.

Projektmitarbeiter Jürgen Burdack betreut die Erhebung im Rahmen seiner Masterarbeit. Burdack hofft auf eine möglichst hohe Beteiligung und damit Rücklaufquote aus der gesamten Bevölkerung. Die Online-Umfrage ist ab sofort und bis zum 18. Dezember 2019 freigeschaltet.

Fünf bis zehn Minuten Zeit wird benötigt, um den Fragebogen zu beantworten, der im Internet unter www.umfrageonline.com/s/fvs2019 aufgerufen werden kann. Im Rahmen dieser anonymen Befragung zum persönlichen Mobilitätsverhalten kann jeder Teilnehmer mithelfen, eine wissenschaftliche Grundlage zu schaffen. Gefragt wird etwa nach dem Wohnsitz, nach der Fahrzeit und Entfernung zwischen Wohn- und Arbeitsstätte und nach dem Fortbewegungsmittel. Gefragt wird, welches Verkehrsmittel genutzt wird, wie oft welche Strecken mit dem Fahrrad gefahren werden (zum Beispiel zur Schule oder Arbeit, zum Einkaufen oder zu einer ÖPNV-Station), was in Bezug auf die persönliche Mobilität wichtig ist und welche Faktoren die Nutzung des Fahrrades beeinflussen. Auch die Bewertung des derzeitigen Fahrradnetzes sowohl in den Städten Holzminden und Höxter als auch im Umland ist von Interesse. Die Fragesteller wollen außerdem wissen, ob Fahrradverleihstationen bekannt sind oder genutzt werden oder würden, für welche Strecken und was ein Nutzer dafür bereit wäre zu zahlen. Auch nach der Verantwortung zur Förderung und Umsetzung von umweltfreundlichen Mobilitätskonzepten wird gefragt. (r/spe)