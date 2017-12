Freitag, 15. Dezember 2017

Open-Air mit Scooter in Beverungen

Scooter kommen nach Beverungen!

Beverungen. Es ist bestätigt! Und damit hat die Kulturgemeinschaft kurz vor den Feiertagen noch eine besondere Weihnachtsüberraschung parat: Am Sonnabend, 25. August 2018, macht Scooter mit seiner „Wild & Wicked – The 25th Anniversary Open Air 2018“ – Tournee Station auf den Weserwiesen in Beverungen. Konzertbeginn ist ab 20 Uhr auf dem Open Air-Gelände an der Weser. Der Vorverkauf für das Konzert beginnt am Sonnabend, 16. Dezember um 9 Uhr. Kartenbestellungen sind dann online unter www.kulturgemeinschaft-beverungen.de oder in örtlichen Vorverkaufsstellen möglich, die sonnabends geöffnet haben. Ab Montag, 18.12.2017 sind Tickets ab 9 Uhr auch im Kulturbüro im Service Center Beverungen, Weserstr.16 (Telefon 05273/392223) erhältlich.

Lesen Sie den ausführlichen Bericht im Täglichen Anzeiger vom 16. Dezember 2017.

Foto: UNTOLD Festival