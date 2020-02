Sonntag, 16. Februar 2020

Opernkonzert ohne Gesang – Ein ganz besonderes Konzert des Kulturvereins

Viel Beifall gab es für die Solistin Clara Dent. Foto: hö

Holzminden. Ein Opernkonzert ohne Gesang, die schönsten Arien ohne ein Wort, Kammermusikabend und Opernkonzert zugleich. Es gibt Dinge, die es nicht gibt. Und dafür, dass es solche unmöglichen Dinge in unserer Region gibt, sorgte am Freitagabend der Kulturverein Holzminden. „La Primadonna“ war das Konzert des Valentinstages in der gut besetzten Stadthalle betitelt. Als Primadonna bezeichnet man die erste Sängerin der Hauptpartie in einer Oper, und es ging um Oper am Freitagabend, um Oper und – es war der Valentinstag – um Liebe. Und doch, es kam kein Wort über die Lippen der Primadonna dieses Abends. Der Grund: Die erste Sängerin agierte rein instrumental. (hö)

