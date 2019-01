Dienstag, 01. Januar 2019

Opfer am Neujahrsmorgen mit schwersten Kopfverletzungen liegen gelassen

Der Tatort am Berliner Platz in Hameln. In dem Hauseingang unter dem ABBA-Werbeplakat wurde das Opfer bewusstlos aufgefunden. Foto: Polizei

Am Neujahrsmorgen gegen 3.20 Uhr wurde im Bereich des Berliner Platzes in Hameln ein bewusstloser 36-jähriger Mann aufgefunden. Dieser wies blutende und, wie sich letztendlich herausstellte, schwerste Kopfverletzungen auf. Erste Zeugenbefragungen ergaben, dass das Opfer in der "G4 Club-Lounge" (ehemals Club "Zeitlos") mit einer Gruppe unbekannter männlicher Personen zunächst in einen verbalen Streit geraten war, der sich auf die Straße verlagerte. Auf der Straße kam es dann vermutlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der 36-Jährige so schwer verletzt wurde, dass er durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus transportiert werden und umgehend notoperiert werden musste.

Das Opfer kann derzeit nicht befragt werden. Die Polizei Hameln sucht daher dringend Zeugen und fragt: Wer hat sich in der Silvesternacht oder am Neujahrsmorgen im "G4 Club" aufgehalten und hat den Streit zwischen dem Opfer und den unbekannten Männern beobachtet oder kennt die Männer, mit denen es zum Streit kam?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933222 entgegen. (tah)