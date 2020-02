Montag, 24. Februar 2020

Ordnungsamt Holzminden sperrt den Schlafplatz eines Durchreisenden

Der Durchreisende bekam einen Platzverweis vom Ordnungsamt. Grundlage ist das „Lagerverbot“ im öffentlichen Raum. Foto: cm

Holzminden. „Wir haben sehr maßvoll reagiert,“ betont Holzmindens Ordnungsamtsleiter Burkhard Woitczyk. Er ist selbstverständlich darüber informiert, dass und wie in den sozialen Netzwerken über den Mann, der sich in einer Bushaltestelle an der Sollingstraße „häuslich niedergelassen“ hat, diskutiert wird. Zwar wurde der offenbar obdachlose Mann schon längere Zeit beobachtet, doch erst an diesem Wochenende steht er plötzlich im Zentrum des Interesses. Laut Woitczyk hatte er seinen „Lagerplatz“ da bereits verlassen...

Tatsächlich hat der Mann die Behörden bereits mehrere Wochen beschäftigt. Burkhard Woitczyk zählt im Gespräch mit dem TAH auf, wen das Ordnungsamt in diesem Fall schon alles eingeschaltet habe: Darunter das Gesundheitsamt, die Streetworker von STEP und die Nichtseßhaftenhilfe (Ambulante Hilfe für Wohnungslose) der Diakonie. Doch der Wohnungslose habe keine Hilfe annehmen wollen – auch nicht die Übernachtungsscheine für die Unterkunft der Stadt am Pipping.

Je länger der Mann aber blieb, desto mehr geriet das Ordnungsamt in Zugzwang und musste handeln. Der Stadt sei nichts anderes übrig geblieben, als das geltende Übernachtungsverbot (im Amtsdeutsch „Lagerverbot“) im öffentlichen Raum anzuwenden. Es wurde also ein Platzverweis erlassen und dem Mann auch persönlich überreicht. Woitczyk betont aber auch, dass es derzeit in der Innenstadt noch weitere Durchreisende gibt. Vermutlich sei einer von ihnen in einem Geschäftseingang in der Oberen Straße bemerkt worden. (rei)

