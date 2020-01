Dienstag, 21. Januar 2020

Orffs „Carmina Burana“: Hanzo Kims letztes Konzert in Holzmindener St. Michaeliskirche

Hanzo Kim (rechts) mit Florian Schachner. Foto: gum

Holzminden. Da behaupte doch mal einer, Kirchenmusiker könnten nur „geistlich“. Sie können auch „weltlich“, profan sogar! Denn so bezeichnete Carl Orff im Untertitel seine gut einstündige „Carmina Burana“: Cantiones profanae. Hanzo Kim (und auch sein Höxteraner Kollege Florian Schachner) und die ganze Sänger- und Instrumentalistenschar tummelten sich mit großem Engagement auf Orffs weltlich-musikalischer Bühne. Wein, Weib, Gesang und auch nachdenkliche Töne und diese pralle, stellenweise derbe Lebensfreude in der Kirche? Eigentlich hätte man ja erwarten können, dass zu Kantor Hanzo Kims letztem Konzert in der Holzmindener St. Michaeliskirche Musik hochgeistlicher Art wehmütige Abschiedsstimmung verbreiten würde. Weit gefehlt! Dass Hanzo sich gerade dieses dem Leben zugewandte Werk zum Abschied aussuchte und dazu noch den musikalischen Beweis gelungener Kooperation mit musikalischen Partnern über die Landesgrenze hinweg lieferte (da können Verwaltung und Politik noch was lernen!), das sagt viel aus über Kims musikalischen Charakter. Nicht nur Choräle, Kantaten, Messen und sonntägliches Orgelspiel. Nein! Mit Orffs Welthit wollte er allen Holzmindenern nochmal zeigen, wie vielfältig und „diesseitig“ seine musikalischen Aktivitäten auch sein können. Da war dieses Stück schon die richtige Abschiedsnummer! (gum)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 21. Januar.