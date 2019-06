Freitag, 07. Juni 2019

Orga-Talent und Stressfestigkeit sind gefragt hinter den Kulissen des Straßentheater-Festivals

Aufbauarbeiten für "Vloeistof" am Unteren Teich. Foto: Jasmin Severin

Holzminden. Organisationstalent, Spontanität, Stressfestigkeit und viel Enthusiasmus fürs Straßentheater – das sind die idealen Eigenschaften, die ein Gruppenbetreuer und Helfer im Festival-Team des Kulturamtes in diesen Tagen mitbringt. Denn hinter den Kulissen gibt es vor dem Internationalen Straßentheater-Festival, währenddessen und danach eine Menge zu planen und umzuplanen, Kilometer an Strecke zu machen und zu erledigen, damit alles reibungslos abläuft und möglichst alle zufrieden sind. Hier tickt ein Schweizer Uhrwerk made in Holzminden, in dem ein Zahnrädchen präzise ins andere gereift.

Mitarbeiter des Teams übernehmen Shuttledienste, holen Künstler vom Flughafen ab. Und nicht immer kommen die Mitglieder der Künstlergruppen gleichzeitig an. Dann wird noch einmal losgefahren. Und noch einmal. Aber es gibt am Freitagnachmittag noch keine Absagen oder Krankmeldungen – ein gutes Zeichen!

Neben rund 50 Helfern sind auch 15 Gruppenbetreuer im Einsatz. Arbeitsstunden werden da nicht gezählt. Die Gruppenbetreuung ist ein besonders verantwortungsvoller Job. Zuverlässigkeit, ein freundlicher Umgang, Organisationstalent und gute Englischkenntnisse sind Voraussetzung. „Das ist ein eingeschworenes Team. Viele fiebern seit zwei Jahren dem Festival entgegen“, weiß Heike Leupold und ist froh, fähige Leute auf diesen Posten zu wissen: „Alle sind mit viel Herzblut dabei.“ (spe)

