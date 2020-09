Mittwoch, 30. September 2020

Orgelentdeckertage in der Lutherkirche in Holzminden

Die Maus wartet schon an der Janke-Orgel. Foto: Nana Sugimoto

Holzminden. Am Sonnabend, 3., und Sonntag, 4. Oktober, finden in der Lutherkirche Holzminden die diesjährigen Orgelentdeckertage statt.

Am Sonnabend, 3. Oktober, um 14.30 Uhr findet hier „Die Orgelmaus“, ein Familienkonzert von Karl-Peter Chilla, statt. Es handelt sich um ein Erzählkonzert für Kinder, aber auch für Erwachsene. Gemeinsam mit der Maus und Organistin Nana Sugimoto entdecken die Besucher die Janke-Orgel in der Lutherkirche. Dabei gibt es Musik und viel zu lachen!

Am Sonntag, 4. Oktober, lädt nach dem Gottesdienst ab 11 Uhr die „Offene Orgelbank“ ein. Herzlich eingeladen ist, wer einmal Klavierunterricht hatte und immer schon mal eine Kirchenorgel spielen wollte oder früher Orgel gespielt und Lust hat, es wieder zu versuchen. Die Einladung steht: „Bringen Sie einfach Literatur mit, die Sie gerne spielen!“

Am Sonntag ab 14 Uhr startet dann der „Tag der Orgelführungen“. Hier kann man seine persönliche Orgelführung buchen! Angehörige eines Haushalts bekommen einen direkten Einblick in die Janke-Orgel. Aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln ist eine vorherige Anmeldung notwendig per E-Mail an kirchenmusik@kirche-holzminden.de.

Alle Veranstaltungen werden abgestimmt auf die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln. Aktuelle Infos und digitale Angebote gibt es unter www.orgelentdecker.de.