Sonntag, 07. Juli 2019

Ortsverein der AWO Holzminden feiert 100. Geburtstag

Den ganzen Tag über waren die Außenanlagen des AWO-Geländes an den Teichen gut besucht. Foto: jbo

Holzminden. Es sind oft die Dinge, die die breite Öffentlichkeit als völlig normal empfindet, die den größten Einsatz hauptamtlich und ehrenamtlich tätiger Menschen erfordert. Seit 100 Jahren versucht die Arbeiterwohlfahrt, kurz AWO, die Not sozial benachteiligter Menschen auf vielfältige Weise zu lindern. So auch im Kreis Holzminden. Jetzt feierte die AWO in ihrer Hütte an den Teichen im Zentrum von Holzminden ihr 100-jähriges Bestehen und konnte dabei neben zahlreichen Gratulanten auch viele Mitglieder, Freunde und interessierte Gäste begrüßen. Die Geschichte der AWO ist wie die vieler sozialer Verbände durch ein stetiges auf und ab gekennzeichnet. Beeindruckend dabei die stete Beharrlichkeit, mit der sich der Sozialverband, egal unter welcher politischer Leitkultur, für die Belange sozial benachteiligter Menschen einsetzte. In Holzminden engagieren sich aktuell rund 50 Mitglieder bei der AWO. Zur Feier ihres 100. Jubiläums hatte die Ortsgruppe einiges aufgeboten. Neben einer großen Kaffee- und Kuchentafel gab es bei Live-Musik des Gitarren-Ensembles Harmonie Leckeres vom Grill und kühle Getränke. (jbo)

