Mittwoch, 17. April 2019

(Oster-)hasen im Fokus

Feldhasen brauchen Lebensräume, die ihnen ausreichend Futt r und Deckung bieten. Foto: Rolfes/DJV

Kreis Holzminden. Die Jägerschaft Holzminden nutzt das anstehende Osterfest, um auf die Situation des Feldhasen aufmerksam zu machen. „Hier bei uns in der Region ist der Feldhase mit unterschiedlichen Besatzzahlen vertreten“, so Henning Ohm, Vorsitzender der Jägerschaft. In ganz Niedersachsen ist der Feldhasenbesatz nach aktuellen Angaben stabil: Durchschnittlich elf Feldhasen leben hier pro Quadratkilometer. Diesen Wert aus der Wildtiererfassung Niedersachsen (WTE) veröffentlichte die Landesjägerschaft Niedersachsen (LJN). Mit Blick auf die vergangenen Jahre bleibt der Hasenbesatz in Niedersachsen damit konstant.

Regional gibt es jedoch seit jeher Unterschiede: In Naturräumen, in denen sich Hasen traditionell wohlfühlen, wie im Norden und Nordwesten, sind auch deutlich höhere Besätze von bis zu 75 Feldhasen pro Quadratkilometer zu finden – in eher waldreichen Gebieten im Süden Niedersachsens sind die Besatzzahlen dagegen deutlich geringer.

