Mittwoch, 28. März 2018

Osterfeuer im Kreis Holzminden

Am Ostersonnabend und am Ostersonntag brennen Osterfeuer im Kreis Holzminden. Foto: jbo

Kreis Holzminden. Seit Jahrhunderten werden an den Ostertagen Osterfeuer entzündet. Osterfeuer werden teils am Ostersonnabend entzündet, mancherorts am Abend des Ostersonntags. Der TAH führt auf, wo im Kreis Holzminden Osterfeuer am Sonnabend und Sonntag entzündet werden. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Sonnabend, 31. März

Ammensen: Osterfeuer der Feuerwehr Ammensen am Dorfgemeinschaftshaus ab 18 Uhr.

Boffzen: Osterfeuer der Feuerwehr Boffzen auf dem Osterfeuerplatz an der Lampadiusstraße ab 19 Uhr.

Deensen: Osterfeuer des MTV Deensen und der Feuerwehr beginnt um 17.30 Uhr am Brennplatz beim VfR-heim. Um 18 Uhr beginnt der Kinder-Fackelzug.

Derental: Osterfeuer des Gesangvereins Germania Derental beginnt um 20 Uhr auf dem Grillplatz. Der Fackelzug startet um 19.30 Uhr an der ehemaligen Volksbank.

Eschershausen: Osterfeuer des Johanni-Vereins an der Odfeldstraße (ehemals Fahrzeugbau Hoffmann). Fackelumzug startet um 19.30 Uhr am Schwimmbadparkplatz.

Fürstenberg: Osterfeuer der Vereinsgemeinschaft beginnt um 18 Uhr auf dem Gelände des Waldstadions. Das Feuer wird bei Einbruch der Dunkelheit entzündet.

Grünenplan: Osterfeuer des Hils- und Verkehrsvereins auf der Schneppelwiese um 19 Uhr.

Heinade: Osterfeuer des TSV Heinade beginnt um 19 Uhr auf dem Sportplatz. Der Fackelzug der Kinder startet um 19 Uhr am Kindergarten.

Heinsen: Osterfeuer des Feuerwehr Heinsen am Stollenweg ab 18 Uhr. Um 19 Uhr wird das Vorfeuer entzündet, bei Dunkelheit das große Feuer.

Hellental. Osterfeuer der Feuerwehr beginnt um 19 Uhr. Feuer wird gegen 19.30 Uhr entzündet.

Holzminden: Osterfeuer des Feuerwehrverbandes Holzminden beginnt um 19 Uhr am St. Florian-Heim auf „Neumanns Höh“ an der Lindenalle.

Holzminden: Osterfeuer des Kleingärtnervereins „Zur schönen Aussicht“ beginnt um 17 Uhr.

Kirchbrak: Osterfeuer der Feuerwehr ab 17 Uhr am Zelteplacken.

Lauenförde: Osterfeuer des Schüttenhoff-Bataillons auf dem Gelände „In der Stollte“. Feuer wird bei Einbruch der Dunkelheit entzündet.

Lenne: Osterfeuer der SG Lenne/Wangelnstedt beginnt um 18.30 Uhr am Sportplatz. Feuer wird bei Einbruch der Dunkelheit entzündet.

Lüerdissen: Osterfeuer der Gemeinde und des MTV Lüerdissen beginnt um 17 Uhr an der Grillhütte. Fackelzug der Kinder beginnt um 20 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus.

Lütgenade: Osterfeuer des Schützenvereins findet ab 18.30 Uhr auf dem Dorfplatz statt. Fackelzug zum Anzünden startet bei einbrechender Dunkelheit.

Negenborn: Osterfeuer der Arbeitsgemeinschaft der Negenborner Vereine beginnt um 18 Uhr auf dem Grillplatz. Um 19 Uhr kommt der Osterhase. Feuer wird bei Einbruch der Dunkelheit entzündet.

Neuhaus: Osterfeuer des Solling-Zweigvereins ab 18 Uhr auf der Osterfeuerwiese hinter dem Schloss. Fackelzug startet um 18.30 Uhr, das Feuer wird um 19.15 Uhr entzündet.

Silberborn: Osterfeuer der Arbeitsgemeinschaft der Silberborner Vereine beginnt um 19.30 Uhr mit dem Fackelzug am Dorfgemeinschaftshaus. Das Feuer auf dem Grillplatz an der Moosbergstraße wird um 20 Uhr abgebrannt.

Varrigsen: Osterfeuer der Feuerwehr Varrigsen an der Hasenwinkelhütte ab 18 Uhr.

Sonntag, 1. April

Brevörde: Osterfeuer der Osterfeuerjugend an der Weser. Beginn ist um 18 Uhr. Festzelt auf dem Platz am Dorfgemeinschaftshaus.

Delligsen: Osterfeuer der Sportschützen Delligsen-Föhrste am Schützenhaus in Delligsen um 18 Uhr.

Delligsen: Osterfeuer des Osterfeuerteams Röhnberg am Röhnberg um 18 Uhr.

Eimen: Osterfeuer der Feuerwehr beginnt bei Einbruch der Dunkelheit.

Holenberg: Osterfeuer der Feuerwehr beginnt um 20 Uhr mit Fackelzug vom Dorfgemeinschaftshaus zum Sportgelände. Dort wird das Osterfeuer entzündet.

Golmbach: Osterfeuer der Feuerwehr auf der Osterfeuerwiese am Sportplatz. Der Fackelzug beginnt um 18.30 Uhr am Gerätehaus.

Kaierde: Osterfeuer des Osterfeuerteams Kaierde am Fahrenberg um 18 Uhr.

Köterberg: Osterfeuer wird gegen 19.30 Uhr entzündet.

Mainzholzen: Osterfeuer der Feuerwehr beginnt um 18 Uhr auf dem Grillplatz.

Merxhausen: Osterfeuer der Feuerwehr Merxhausen ab 19 Uhr an der Alten Einbecker Straße.

Mühlenberg. Osterfeuer der Feuerwehrkameradschaft beginnt um 19 Uhr auf dem Grillplatz.

Polle: Osterfeuer der Arbeitsgemeinschaft der Vereine am Ortsausgang „Zum Tenterling“. Feuer wird bei Einbruch der Dämmerung entzündet.

Stahle: Osterfeuer der Pfadfinder beginnt um 20 Uhr oberhalb der Freilichtbühne. (fhm)