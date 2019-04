Samstag, 20. April 2019

Osterküken bei den Tigerenten geschlüpft

Einige Küken durften auch schon raus. Foto: jbo

Eschershausen. Pünktlich zu Ostern sind 48 kleine Küken im Kindergarten Eschershausen geschlüpft. Die Kindergarten-Gruppe „Tigerenten“ hatte vor rund drei Wochen 50 Eier verschiedener Hühnerrassen bekommen und in einem Brutautomat ausgebrütet. Zweimal haben die Kinder die Eier durchleuchtet, um zu schauen, wie weit die Küken entwickelt sind. Und nachdem dann nun in dieser Woche fast alle Küken geschlüpft sind, zeigen auch viele andere Raabestädter viel Interesse an den Osterküken. Die sind auch ein farbenfroher Mix: Schwarz-weiß, braun-beige gepunktet oder klassisch gelb sind sie. Im Kindergarten Eschershausen haben sie ein Nest mit Streu, Wasser und Wärmeplatte.

Der TAH wünscht seinen Lesern frohe Ostern. (ap)

Mehr lesen Sie im TAH vom 20.04.2019.