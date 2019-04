Samstag, 13. April 2019

Ostern geht es beim Steinkrug wieder los

Ranko Raikovic übernimmt das Traditionsrestaurant.

Boffzen. Der Blick ist herrlich, wenn man auf der Terrasse oder im Biergarten sitzt. Man schaut ins Wesertal und kann in wunderbarer Umgebung ein kühles Getränk, Kaffee und Kuchen oder leckeres Essen genießen. Dieser Ort ist der Steinkrug in Boffzen, der ab Ostern wieder öffnen wird. Denn es gibt einen neuen Pächter für den Steinkrug. Ranko Raikovic übernimmt den Betrieb und will ihn als Restaurant, Café und Hotel mit 15 Zimmern führen.

Der gelernte Gastronom war schon länger auf der Suche nach einem passenden Objekt. „Der Steinkrug ist ideal“, sagt er. „Wir werden hier deutsche und Balkan-Küche anbieten.“ Ostern wird es mit einem kostengünstigen Brunch losgehen. (fhm)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 13.04.19